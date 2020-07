Lambán advierte a los zaragozanos: "Sigan las recomendaciones y no habrá que tomar ninguna medida más"

El presidente de Aragón, Javier Lambán , ha pedido este viernes, 17 de julio, a los zaragozanos que "confíen" en el Ejecutivo autonómico , y en las instituciones, "no den crédito a noticias falsas", sigan las recomendaciones "y no habrá que tomar ninguna medida más".

Así lo ha indicado en su cuenta de Twitter, donde se puede leer: "Pido a los zaragozanos que confíen en el @GobAragon y en las instituciones. No den crédito a noticias falsas. Sigan las recomendaciones de la Consejera #SiraRepolles, del alcalde @Jorge_Azcon y de Delegada @Pilar_Alegria, sean responsables y no habrá que tomar ninguna medida más".

Con esta finalidad, se van a realizar refuerzos en las entradas y salidas para informar de la necesaria responsabilidad personal para realizar los movimientos imprescindibles, si bien la consejera ha remarcado varias veces que no se trata de un confinamiento y que éste no se prevé en los próximos días. "Legalmente no podemos solicitar ningún documento", sino que se trata de una "limitación voluntaria" que ha de estar regida por la "sensatez", ha afirmado Repollés.