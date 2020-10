Las líneas rojas de la OMS: no a la inmunidad de rebaño y a los confinamientos drásticos

La OMS , criticada por no ser más rauda a la hora de destacar que estábamos en una pandemia , por apostar por las mascarillas también mucho más tarde de lo esperado y ahora por no confirmar que el virus se puede transmitir por el aire, pone sus líneas rojas para combatir el coronavirus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha rechazado la inmunidad colectiva en el Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, porque es "poco ético" ya que genera sufrimiento y muertes "innecesarias". En rueda de prensa, Tedros ha recordado que la inmunidad colectiva es efectiva es un concepto utilizado en la vacunación, cuando una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral óptimo de vacunación. Por ejemplo, la inmunidad colectiva contra el sarampión requiere que alrededor del 95 por ciento de la población esté vacunada, por lo que el 5 por ciento restante estará protegido por el hecho de que el sarampión no se contagiará entre los vacunados.

" La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él", ha dicho para avisar de que "nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia".

Y es que, tal y como ha recordado, no se sabe lo "suficiente" sobre la inmunidad del Covid-19 , dado que aunque las personas infectadas desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas, se desconoce su fuerza, durabilidad y las diferencias que puede haber entre los infectados, porque ya ha habido casos de reinfección.

Dicho esto, el director general de la OMS ha reconocido que se está comenzando a comprender los impactos a largo plazo en la salud de las personas con Covid-19, si bien ha insistido en que permitir que un virus "peligroso" al que no se conoce con exactitud circule libremente es "poco ético" y, por tanto, "no es una opción".

Finalmente, Tedros ha esperado que los países realicen intervenciones específicas "dónde y cuándo sea necesario" , y ha reiterado que "no hay atajos ni soluciones mágicas", sino que la respuesta al coronavirus requiere del uso de "todas las herramientas de la caja de herramientas".

Buscar la inmunidad grupal , una estrategia que países como Reino Unido o Suecia intentaron en diferentes etapas de la pandemia, es un sacrificio "inaceptable", por lo que hay que mantener las medidas preventivas, señaló hoy el principal responsable de emergencias de la Organización Mundial de la Salud Mike Ryan. "Si decidimos que todo el mundo se infecte vamos a pagar un precio, habrá 'efectos colaterales', un término terrible, y yo no acepto personalmente que la gente mayor sea sacrificada de esta forma, no es lo correcto ni lo que representamos como sociedad", subrayó Ryan en una sesión de preguntas con internautas.

Ryan reconoció que "los grandes confinamientos durante un tiempo largo se han mostrado como la mejor solución, necesaria cuando no se puede hacer otra cosa", pero matizó que "hay que buscar un equilibrio" entre detener esta enfermedad y parar la vida económica y social "sin que ello se convierta en una polémica política". No opinaba lo mismo el responsable de la OMS del coronavirus en Europa, David Nabarro, que ha pedido evitar los confinamientos para controlar la propagación de la Covid-19. “Nosotros, en la Organización Mundial de la Salud, no abogamos por los encierros como el principal medio de control de este virus”. La entidad se une así a las declaraciones de un grupo de expertos ponía en marcha la Gran Declaración de Barrington, pidiendo el fin de los confinamientos.