Un lipoma es un bulto de grasa de crecimiento lento que, la mayoría de las veces, se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta. Conviene dejar claro que no es cáncer y suele ser inofensivo. Habitualmente no duele y no se necesita tratamiento, pero si el lipoma molesta, es doloroso o crece, es recomendable extirparlo, según informa 'Mayo Clinic'.