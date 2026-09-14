El presidente de EEUU ha asegurado el único control que necesita la IA es "un presidente fuerte e inteligente"

La guerra entre China y Estados Unidos por la IA y sus semejanzas con la bomba atómica: ¿otra carrera al abismo?

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En pleno debate sobre el desarrollo de las capacidades de los modelos de IA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que existe una "conspiración enfermiza" contra la Inteligencia Artificial que, según ha indicado el mandatario estadounidense, únicamente beneficia a China.

Trump ha asegurado que Washington se sitúa a la cabeza en la carrera del desarrollo de la Inteligencia Artificial: "Quien gane en IA va a ganar y vamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos haciéndolo". Por otro lado, el líder americano ha añadido que el único control necesario para esta tecnología es un "presidente fuerte e inteligente" y ha mencionado que "Estados Unidos tiene y de sobra".

En relación al país asiático, Donald Trump ha criticado en un mensaje en redes sociales que "se está gestando una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos; y el único que se alegra de ello es China".

Estas declaraciones llegan en medio del revuelo creado por la llamada del cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, que ha pedido frenar el desarrollo de las capacidades de los modelos de IA. El ejecutivo de Anthropic ha expresado en una carta abierta que, a pesar de que la IA tiene el potencial de transformar positivamente la sociedad, puede tener riesgos catastróficos.

En este contexto, Donald Trump ha subrayado que su Administración ha impedido que la "gente de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas". En este punto ha cargado contra Amodei, de quien ha dicho que "finge ser un angelito perfecto". "Ya tenemos un enorme poder penal y regulador sobre estas empresas", ha añadido.