Cámaras de vigilancia captaron al presunto agresor huyendo del lugar con una mochila

Morelos, el estado en el que han asesinado a Claudia Tacoronte, es el segundo con más feminicidios en México: 50 mujeres en año y medio

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Con la conmoción y el luto extendiéndose entre los familiares, amigos, compañeros y docentes de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en el estado mexicano de Morelos, ahora han salido a la luz las primeras imágenes de los momentos inmediatamente posteriores al crimen.

De gran dureza, en ellas, tal como se aprecia en el vídeo, se registran los instantes en que la joven, oriunda de Canarias y alumna de cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada, –desde donde había partido a México para hacer un intercambio académico–, es localizada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, tras ser agredida.

El agresor, captado en vídeo tras apuñalar a Claudia, estudiante española asesinada en México

“¡Una ambulancia aquí en la Casa de la Cultura! ¡Por favor, tenemos una persona herida! ¡Urge una ambulancia, por favor!”, se escucha decir a un hombre en esos primeros momentos posteriores a la agresión.

Después, al lugar, que en esos instantes era el escenario de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un conocido evento que congregaba a una multitud en el lugar, comenzaron a llegar los servicios de emergencias. No obstante, para cuando lo hicieron Claudia ya había fallecido por el grave ataque que sufrió con un arma blanca.

Las imágenes inmediatamente posteriores, de hecho, pudieron captar al presunto agresor huyendo del lugar. Unas cámaras de seguridad le captaron andando con una mochila, y también a la carrera instantes después, escapando de la zona.

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El asesinato de Claudia Tacoronte

El crimen tuvo lugar el pasado sábado por la noche en la Casa de Cultura de Cuautla, donde las autoridades iniciaron inmediatamente una investigación trabajando en el caso como un feminicidio, tal como confirmaron la gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, y el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.

Tras los hechos, las autoridades del país se pusieron inmediatamente en contacto con el Consulado de España para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima, mientras las pesquisas continúan para tratar de esclarecer lo ocurrido, con varias hipótesis aún abiertas. Entre ellas, la posibilidad de que todo ocurriese en el marco de un posible robo o la participación de una pareja de la víctima. Aún no se ha revelado quién la atacó, cuál fue el móvil del crimen y si existieron razones de género.

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Cuatro alumnas asesinadas en apenas siete meses en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

La joven llevaba cerca de un mes en México como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que fue el centro que identificó a la víctima a través de un comunicado en el que la institución expresó su "profunda indignación", reclamando "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad".

Con ella, ya son cuatro las alumnas asesinadas en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

Mientras, desde la Universidad de Granada, donde ayer, en shock, realizaron un emotivo de silencio, se ha cancelado la movilidad de sus alumnos al centro de Morelos.

Cuautla, de 150.000 habitantes, es uno de los ocho municipios del citado estado mexicano con 'Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres', un mecanismo establecido en 2015 ante los altos niveles de violencia feminicida.

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Este estado registra además la segunda tasa más alta del país en ambos delitos. En feminicidio 1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, por encima de la media nacional (0,55), y en homicidio doloso 4,49, frente a una media nacional de 1,27.