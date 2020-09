La capital critica la 'madrileñofobia' de García Page y Sanidad insiste: no habrá confinamiento perimetral

García Page insiste en que el problema radica en la cercanía de los territorios. Pero ya no pinta a la comunidad como el chernóbil del coronavirus, y ahora trata de rebajar el tono: "el virus no entiende de fronteras".

Sanidad no comparte el diagnóstico porque insisten en que no se pude saber el origen de todos los casos, algunos pueden proceder de casos importados de madrid, pero otros no. Por ello, zanjan la polémica: "En este momento un confinamiento perimetral en Madrid no procede". No habrá confinamiento, por ahora, pero Madrid anunciará más restricciones en las próximas horas.