Una empresa española advierte que las mascarillas FFP2 infantiles no están homologadas, aunque cuenten con el sello de la Unión Europea (CE). Aseguran que les imprimen a las mascarillas infantiles, que no han pasado los filtros de los organismos autorizadores europeos, el sello CE de las mascarillas de adulto. Así que no ofrecen la protección frente al coronavirus que deberían.