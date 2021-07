Fernando Simón cree que hasta que al menos un 66% de españoles tengan la vacuna completa tenemos que ser responsables

Fernando Simón reconoce que los datos no son buenos

A Fernando Simón le preocupa que el aumento de contagios impacte en los ciudadanos no inmunes menos jóvenes

"Todos hemos visto aglomeraciones masivas sin distancia y sin mascarillas. Compartiendo bebidas, en situaciones de exaltación de la amistad. Después de un año y medio, se puede entender, pero son la causa más probable de este incremento de contagios. La realidad es la que es. Y es la que ha expresado Fernando Simón, que pese a esta realidad no ha querido poner a los jóvenes en la diana.

Simón ha lamentado que "hoy los datos no son nada buenos". Y no, no lo son e indican que una quinta ola ya está aquí esta vez provocada por los jóvenes y su incapacidad de evitar los botellones en la calle, que algunos epidemiólogos ya quieren que se impiden de una forma más radical. Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 32.607 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, unas cifras muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.179 positivos. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 204,16, frente a 152,82 el viernes.

Simón ha querido ser empático con los causantes de este ola, primero por no estar vacunados y segundo porque pese a no estarlo no temen al virus. "Querría agradecer a los jóvenes por todo este esfuerzo extra que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado hasta ahora mismo". Pero una realidad es clave. El adiós a la mascarilla en exteriores ha dado luz verde junto con el verano a las salidas masivas en las calles. El problema, por el momento, no son los casos en las UCI, ni las camas ocupadas. Ahora es la presión en la atención primaria que ve cómo las consultas para otro tipo de enfermedades vuelve a retrasarse.

"Existe un riesgo importante de que si sigue aumentando la incidencia puede repercutir en los grupos de mayor edad más vulnerables, que pueden tener la posibilidad de no haberse inmunizado pese a haberse vacunado", ha alertado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa, aunque ha puntualizado que se daría en "números pequeños".

Pese a este aumento de contagios, Simón ha celebrado que la ocupación hospitalaria es "aún aceptable". "Podemos responder todavía ante un incremento superior de contagios. Los incrementos no están reflejando un aumento en los parámetros de gravedad. Ahora mismo estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión pero al menos no se está reflejando todavía", ha argumentado.

640 puntos de incidencia entre los 20 y 29 años

La transmisión de la covid-19 entre los jóvenes se ha disparado este fin de semana hasta 640,1 casos en el grupo de entre 20 y 29 años y a 584,3 en el de entre 12 y 19 años, con 32.607 nuevos contagios, que elevan la media de incidencia nacional a 204,1.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que son datos "nada buenos" y ha calificado de "situación complicada" la evolución de la pandemia en este momento, aunque ha destacado que "al menos no se refleja en los parámetros de gravedad" (ocupación de ucis y fallecidos). La ocupación en las ucis es del 6,7 % (cuatro décimas más que el pasado viernes) y la presión hospitalaria del 2,2 % (1,9 % el viernes). Además, desde el pasado viernes se han notificado 23 nuevas muertes, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 80.934, de los cuales 40 han sido reportados en la última semana. Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 3.866.475 contagios.

Si se considera que hay que implementar más medidas, se hará

"Hemos conseguido controlar la letalidad y la ocupación en UCI. La incidencia en grupos que no son tan vulnerables puede repercutir en otros grupos más vulnerables", ha dicho Simón. Y en este sentido ha considerado que "si desde el punto de vista técnico se considera que hay que implementar más medidas se propondrá".

La edad media baja

"La edad media de los casos ahora mismos es alrededor de los 30 y 35 años, independientemente de la variante. Entre los mayores la incidencia es muchísimo más baja", explica Fernando Simón. "Los datos no son nada buenos". Apunta el epidemiólogo que en los grupos de personas con edades de 60 años o más, la incidencia es de aproximadamente 25-30 casos por 100.000 habitantes. No así en los jóvenes. "No es por ser joven", señala, añadiendo que "esta situación se da porque son grupos que están menos vacunados o que no lo están todavía".

"La variante delta podría ser un 20% más transmisible"