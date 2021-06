Mensaje del virólogo Christian Drosten , el Fernando Simón alemán y uno de los científicos más prestigiosos de Alemania . Asegura Drosten que con el coronavirus no es posible alcanzar la llamada ‘inmunidad de grupo’ y lanza una advertencia muy clara: aquellos que no se vacunen acabarán infectándose con el virus.

El experto afirma, en una entrevista en 'Republik', que ha habido desde el principio un malentendido con el tema de la inmunidad de grupo porque se ha entendido como un mecanismo por el que, llegando a un 70% de inmunizados gracias a la vacuna o a haber pasado el virus, el otro 30% estaría protegido. Pero esto no sería así. Drosten afirma ahora que aquellos que no se vacunen acabarán infectados. Y lo justifica de la siguiente manera: los humanos viajamos, no somos un grupo cerrado y “así es como se propagarán los virus".