Las multas en Andalucía por incumplir las medidas sanitarias contra el Covid-19 serán de hasta 600.000 euros

Las multas en Andalucía por incumplir las medidas sanitarias para enfrentar el Covid-19 serán de hasta 600.000 euros. Así ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno andaluz un régimen sancionador con multas que irán desde los 100 por no llevar la mascarilla a los 600.000 euros si la falta es muy grave y supone riesgo de contagio para más de cien personas.

Las sanciones muy graves, entre 60.001 y 600.000 euros, se considerarán las que supongan un riesgo de contagio de más de 100 personas, como superar el límite de aforo en un local o establecimientos, así como celebrar fiestas o reuniones prohibidas con aglomeraciones.



Las sanciones graves , con multas de entre 3.001 y 60.000 euros, serán las que implican riesgo para entre 15 y 100 personas. Entre estas, resistirse a colaborar con los agentes de la autoridad, incumplir el aislamiento impuesto o por abrir locales y actividades que hayan sido prohibidas.



Entre las sanciones leves, de entre 100 a 3.000 euros por poner en riesgo hasta a 15 personas, se considerarán no llevar mascarilla o usarla inadecuadamente (con la cuantía mínima). En este criterio también estarán los locales que no informen a los clientes sobre el horario, aforo, distancia social o el uso de mascarilla, y el incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes.