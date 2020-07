Neumólogos advierten de un segundo brote "significativo" de coronavirus en España

Según Gea, el repunte de casos de coronavirus en España se debe a un subtipo de SARS-CoV-2 parecido al que ya provocó la tragedia en el mes de marzo al que se ha unido un nuevo linaje o cepa de coronavirus importado, probablemente de Latinoamérica. No obstante, reconoce que hasta el momento no hay evidencia científica de que se trate de una versión más agresiva del virus o con un mayor poder de contagio.

" El virus ha estado mutando desde su aparición y tiene distintos linajes", ha añadido el presidente de la Sociedad Catalana de Neumología (SOCAP), Enric Barbeta. "Lo que sabemos hasta el momento es que el virus importado de Latinoamérica manifiesta diferencias genéticas respecto al virus del brote de marzo, pero no podemos aventurarnos a decir que clínicamente sea diferente. En parte, no podemos evaluar su agresividad, ya que los sistemas sanitarios de los países que se han enfrentado a él son muy diferentes del nuestro", según Barbeta.

Respecto al índice de inmunidad de grupo frente al coronavirus, Gea ha apuntado que "las células que se encargan de defendernos del virus no solo son los anticuerpos. Muchos inmunólogos defienden la idea de que más gente ha estado en contacto con el virus, pero no han llegado al punto de desarrollar anticuerpos. No obstante, estas personas sí habrían desarrollado algún otro tipo de defensas que les otorgarían cierto nivel de protección".