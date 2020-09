El diario New York Times arremete contra los políticos españoles , a los que acusa de la imparable segunda ola de coronavirus que azota nuestro país. Los ciudadanos -dice- "hoy asisten, entre la impotencia y la indignación, al desperdicio de todos sus sacrificios por parte de una clase política que no cumplió su parte del trato" .

Mientras en España se ha afirmado que las cifras de contagios están disparadas porque los ciudadanos no cumplen las cuarentenas y por la forma de ser y de relacionarnos, desde fuera se ve todo muy distinto. Ensalzan la actitud de la gente y culpan a los políticos. "Los españoles aceptaron con infinita paciencia el confinamiento más duro de Europa durante la primera ola de marzo, asumieron graves perjuicios económicos a cambio de proteger la vida de sus mayores y han sido algunos de los ciudadanos más disciplinados en normas como el uso de la mascarilla, utilizada por más del 84 por ciento de la población. Hoy asisten, entre la impotencia y la indignación, al desperdicio de todos sus sacrificios por parte de una clase política que no cumplió su parte del trato".

No obstante, el New York Times acusa a los ciudadanos de no querer a los mejores al frente de las decisiones políticas. “Nuestros políticos tienen escasos incentivos en buscar la excelencia porque saben que los españoles votan a sus partidos con una lealtad solo equiparable a la que sienten por su equipo de fútbol. La ideología y el partidismo tienen más peso en las urnas que la preparación, la honestidad o experiencia de los candidatos, enviándoles el mensaje de que su futuro no depende de su gestión o los resultados que obtienen. Eso tiene que cambiar: si algo nos ha enseñado la pandemia es que el precio de no tener a los mejores al volante es demasiado alto”, afirma el artículo.