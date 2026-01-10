Al parecer, la menor, residente en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenía una relación con el joven

Las cámaras de seguridad captaron la imagen del joven y la menor fallecidos en Logroño momentos antes de precipitarse al vacío

Las autoridades continúan investigando la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos eran encontrados este sábado en la zona donde se construye un edificio en Logroño.

Los fallecidos son un joven de 20 años y una adolescente de 13, según ha detallado este sábado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en una nota, en la que añade que se ha iniciado la investigación sobre lo ocurrido, "si bien todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria".

La familia de la menor había denunciado su desaparición

Según recoge el medio El País, la familia de la menor había denunciado su desaparición horas antes del trágico hallazgo. Al parecer, la menor, residente en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenía una relación con el joven, algo que no aprobaba su familia por la diferencia de edad entre ambos.

Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo. El recinto tiene cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de los dos jóvenes.

Por el momento se desconocen más datos del suceso y se pide "respeto" y "prudencia" hasta esclarecer los hechos.

Finalmente, los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las pertinentes autopsias.

Teléfonos de ayuda

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.