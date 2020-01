Un niño de 11 años fallece por un virus de gripe del que había sido vacunado

Este pasado sábado un niño de 11 años ha fallecido a por un ataque cardíaco causado por un virus de la gripe del que había sido vacunado. El menor estuvo durante varios días ingresado en un hospital de New York, Estados Unidos.

La madre del menor ha asegurado que espera que este caso no quede aislado, y tenga repercusión mediática para que no vuelva a suceder. “Quiero que sea recordado por el maravilloso niño que era, y no solo por otra muerte relacionada con la gripe. Fue vacunado e hicimos todo lo posible para prevenirlo y ayudarlo”, ha concluido la mujer.