El auge de contagios de coronavirus entre niños complica aún más la inminente vuelta al cole

En Cantabria preocupan los tres menores que han dado positivo por COVID. Hay quienes lo achacan al verano y las actividades habituales de esta época, como la playa y las aglomeraciones. Otros incluso responsabilizan a los padres por no obligarles a protegerse, sobre todo con la necesaria mascarilla.

Para los padres, no siempre es fácil evitar que sus hijos entren en contacto con otros pequeños, muchos de ellos aseguran que "es muy duro" hacerles entender que no pueden jugar con otros niños o que no pueden tocar las cosas.