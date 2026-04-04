La misión Artemis II ya ha abandonado la órbita terrestre

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La misión Artemis II ha abandonado la órbita terrestre tras completar con éxito el encendido clave del motor principal de la nave espacial Orión y se dirigen ya a la Luna, según ha informado la Nasa. Los astronautas ya se encuentran a mitad de camino.

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Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna. Con el encendido, que duró aproximadamente seis minutos, del motor del módulo de servicio de la nave espacial, conocido como la maniobra de inyección translunar, Orion y su tripulación, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, aceleraron para liberarse de la órbita terrestre y comenzaron la trayectoria de salida hacia el vecino más cercano de la Tierra.

Ya han abandonado la órbita terrestre

"Hoy, por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Reid, Victor, Christina y Jeremy se encuentran ahora en una trayectoria precisa hacia la Luna. Orion opera con tripulación por primera vez en el espacio, y estamos recopilando datos cruciales y aprendiendo de cada paso", ha declarado la administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lori Glaze, en la sede de la NASA en Washington.

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Glaze ha destacado que cada hito que alcanzan "representa un progreso significativo en el camino a seguir para el programa Artemis". "Si bien tenemos ocho días de trabajo intenso por delante, este es un momento trascendental y nos enorgullece compartirlo con el mundo", ha apuntado.

El cohete SLS (Space Launch System) de la NASA y la nave espacial Orion despegaron de la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida este jueves a las 00.35 (hora española), enviando a los cuatro astronautas en un vuelo de prueba planificado de diez días alrededor de la Luna y de regreso.

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Tras alcanzar el espacio, Orion desplegó sus cuatro paneles solares, lo que permitió a la nave espacial recibir energía del Sol, mientras que la tripulación y los ingenieros en tierra comenzaron de inmediato la transición de la nave espacial de las operaciones de lanzamiento a las de vuelo para empezar a comprobar los sistemas clave.

Aproximadamente a los 49 minutos del vuelo de prueba, la etapa superior del cohete SLS se encendió para colocar a Orion en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Un segundo encendido programado de la etapa impulsó a Orion, a la que la tripulación bautizó como 'Integrity', a una órbita terrestre alta de aproximadamente 74.000 kilómetros sobre la Tierra durante unas 24 horas para realizar comprobaciones del sistema. Tras el encendido, Orion se separó de la etapa y voló libremente por sí sola.

A continuación, la tripulación realizó una demostración de pilotaje manual para probar las cualidades de manejo de Orion utilizando la ICPS (etapa de propulsión criogénica provisional) como objetivo de acoplamiento.

Al concluir la demostración, Orion ejecutó una maniobra de separación automatizada para alejarse de forma segura del ICPS, tras lo cual la etapa realizó su propia maniobra de eliminación y reingresó a la atmósfera terrestre sobre una región remota del Océano Pacífico. Antes de su reentrada, se desplegaron cuatro pequeños CubeSats desde el adaptador de la etapa Orión del cohete SLS.