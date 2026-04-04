La familia real acudía por sorpresa a ver la Procesión del Silencio de Carabanchel en Madrid

Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos de la visita de la familia real

Compartir







MadridEste viernes la Semana Santa vivía otro de sus días grandes y los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas la princesa Leonor y a la infanta Sofía sorprendían con la visita a una de las procesiones de la capital.

Ya se ha convertido en una tradición más que los monarcas disfruten de la compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía sin salir de la capital y decidan salir a mezclarse con el pueblo en una época tan señalada y en la que cada barrio de Madrid, además de los distintos pueblos de la comunidad, saca a la calle sus pasos.

PUEDE INTERESARTE El detalle de los reyes Felipe VI y Letizia con un grupo de niños que le dieron la bienvenida en Jaén en la lengua de signos

Este año ha sido el turno del castizo barrio de Carabanchel y una vez más sin formar parte de la agenda oficial de don Felipe ni doña Letizia. Estas salidas son de las denominadas privadas, de ahí que los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir, quedaran sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.

Tanto los reyes como sus hijas, que llegaron minutos antes de la salida de la imagen prevista para las nueve de la noche, estuvieron charlando con los vecinos allí presentes. No faltaron las fotografías y las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos de la visita de la familia real a la Procesión del Silencio.

PUEDE INTERESARTE Los significativos regalos que los reyes Felipe y Letizia han entregado al papa León XIV en su primera reunión en el Vaticano