La especialista del CSIC, en una entrevista en Cope , ha advertido sobre el peligro de esta nueva variante . "No es que solo tenga muchas mutaciones, sino qué mutaciones tiene", ha precisado. La variante 'ómicron' presenta muchas mutaciones y, además, muchas de ellas ya se han detectado en otras variantes de preocupación. "Eso significa que ha cogido un poco lo peor de cada casa", ha detallado Coscolla.

" No sabemos si esta variante va a escapar de las vacunas , lo que sí sabemos es que sí que puede ser menos susceptible a las vacunas, pero no sabemos cuánto ", ha subrayado Mireia Coscolla. La nueva variante acumula mutaciones que facilitan la entrada de la célula en la célula, lo que aumenta la transmisibilidad. "El incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido. Más rápido de lo que fue delta", ha asegurado la experta.

La propagación de esta nueva variante es difícil de frenar , pese al aumento de las restricciones. "Tenemos la experiencia, sabemos que restringir vuelos no impide que las variantes lleguen a otros lugares ", ha comentado Coscolla, quien destaca que esta variante "ya ha llegado a más sitios de los que se han detectado".

Estas medidas, de restringir vuelos, hacen que el flujo de llegada de personas sea menor, pero no impiden la entrada del coronavirus. "Puede tener cierto beneficio pero no es una medida que no tenga fallos. Y tiene muchas consecuencias", ha señalado Coscolla.