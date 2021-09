La periodista vizcaína Olatz Vázquez, de tan solo 27 años, ha fallecido esta madrugada a causa del cáncer gástrico que padecía. Su caso era muy conocido, debido a que la joven periodista denunció un retraso fatal en su diagnóstico sobre todo a la llegada de la pandemia del coronavirus. Olatz vertió sus denuncias y contó el proceso de su enfermedad en las redes sociales. La joven periodista, que luchó durante más de un año contra el cáncer gástrico con metástasis abdominal que padecía, ha fallecido hoy según informaba la cadena Ser. El último de sus mensajes en redes hablaba de su día a día, intentando recuperarse en casa tras varias recaídas que la habían devuelto al hospital: "Hoy he andando por el pasillo media hora, ayer lo hice, mañana lo haré otra vez. Espero poder salir pronto a la calle en cuanto me quiten cada vez más cables que tengo colocados”.





Pero entonces llegó la pandemia y su esperada prueba médica quedó en un segundo plano. "Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio", la comunican por teléfono. Olatz pide que reconsideren la decisión, pero el médico la explica que “tras haber estudiado su historial clínico” no tiene nada de qué preocuparse. “Tú no tienes nada grave”, le aseguran.



Pero la realidad demostró todo lo contrario. El 9 de junio la gastroscopia revela “varias úlceras tumorizadas en el estómago”. Tras una biopsia se confirman las malas noticias: "Me confirman el diagnóstico: es maligno y hay que meterme a quirófano para ver si me lo pueden extirpar, pero ya es demasiado tarde. Ha habido metástasis y me mandan a oncología".