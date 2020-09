La OMS ve "probable" alcanzar los dos millones de muertos por covid19 de no actuar colectivamente

" Si no hacemos todo lo posible , la cifra de dos millones no es solamente posible, sino desgraciadamente muy probable. Si no continuamos haciendo más, evolucionando, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación , entonces sí, vamos a llegar a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", comentó Ryan en rueda de prensa.

"La cifra es inimaginable, pero no imposible. Un millón es una cifra terrible y debemos pensarlo detenidamente antes de considerar un segundo millón. No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de aplicar distancia física, no solo de trabajar en vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió.