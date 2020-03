No todo el mundo puede quedarse en casa: las personas sin hogar, uno de los grupos más vulnerables

“No se pueden cerrar los centros de personas sin hogar, obviamente. Esto de “Yo me quedo en casa” no lo pueden decir. Se está limitando la actividad en los centros. Hay que atender a todos. Hay determinadas actividades que tienen que ver con formación o actividades socioeducativas, que se hacen a veces en grupo, y todas se han suspendido”, señalan a Informativos Telecinco fuentes del Ayuntamiento de Madrid.