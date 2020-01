La lucha con la báscula tras la Navidad ya ha empezado: por qué las dietas no nos dan resultado

Pero son muchos los errores que cometemos pensando que están haciéndolo bien pero sin obtener resultados y llega la depresión porque no logramos bajar un gramo. Estética & Salud Natividad Lorenzo y Novo Clinic nos revelan cuáles son los fallos más frecuentes cuando de perder peso y volumen se trata teniendo en cuenta que seguimos apostando por los gimnasios. De hecho, el mercado de gimnasios cerró el año con un volumen de negocio de 1.075 millones de euros, un 5% más, cifra que no se alcanzada desde hace diez años, según Informa D&B. La "creciente preocupación" por la salud se encuentra entre los factores que explican el incremento de la práctica deportiva. Los expertos aconsejas atacar la obsesidad desde varios frentes: ejercicio, dieta, lucha contra el estrés... porque con una sola pata fracasaremos ante la báscula.

El 27% de los consumidores hace dieta tras la Navidad y el 31% vuelve al gym

Si no combinamos acciones, fracasaremos: y la cirugía tampoco vale sola

Hay gente que apuesta por lo radical a la hora de quitarse kilos de más. La cirugía, pero esta sola tampoco da resultado además de poder presentar riesgos. "Cuando nos hacemos tratamientos estéticos para moldear un cuerpo , adelgazar en esas zonas que nos sobra la grasa y nos marca la celulitis o esos volúmenes que nos hace no estar contentos con nosotros mismos es importantísimo que la persona sea disciplinada con la dieta y con el ejercicio . Es decir, la sinergia de las tres disciplinas ayuda a que al final el resultado a la hora de adelgazar sea un éxito al 100%. No es así cuando hay un problema de salud", explica la experta Natividad Lorenzo.

El exceso de deporte tampoco ayuda

"Mi experiencia me ha enseñado que conjugar las tres disciplinas ayudan muchísimo equilibrio alimentario (comer de todo y poco, no exceso de azucares, alcoholes...), deporte moderado (el exceso de deporte a partir de ciertas edades provoca alteraciones en la salud que al final no ayuda) y tratamientos estéticos (para moldear el cuerpo y bajar más rápidamente de la zona problemática)", concluye la experta.

Todo debe ir en armonía e intentar integrar buenos hábitos en todos los aspectos. Un buen descanso, minimizar el estrés que hace que se agoten nuestros nutrientes y que incluso no asimilemos muchos de ellos, hacer ejercicio moderado y habitual es muy importante, no es tanto la intensidad como la regularidad. "Pero desde mi conocimiento y mi punto de vista como Coach especializada en alimentación natural y Terapia ortomolecular; el principal error es hacer dietas extremas", puntualiza Vinasco.

Las dietas de moda no funcionan

Eliminar grasas puede tener un efecto rebote

"Hay muchos dietistas que defienden éstas dietas y otros muchos que no. Desde mi punto de vista no deberíamos recurrir nunca a éstas dietas, ya que son agresivas para nuestro organismo, limitan la obtención de muchos nutrientes, generan muchos residuos metabólicos de las proteínas pero además son insostenibles en el tiempo, lo cual se traduce a un efecto rebote. Si, podemos volver a ganar los mismos kilos perdidos e incluso más. Pero lo más preocupante es cómo puede afectar a la salud el no estar recibiendo la energía suficiente, vitamina, minerales, oligoelementos etc", continua Jenny Viasco.