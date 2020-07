Predecir y tratar los brotes de artritis, más cerca

No poder doblar el codo para cepìllarte los dientes , tener que estar en la cama porque te duelen las piernas o te provocan tirones de repente. Hay gente que no puede llevar su propio bolso o para la que levantarse por la mañana supone 30 minutos para levantarse de la cama y 90 minutos más para bañarse y vestirse.

La artritis reumatoide es una enfermedad del sistema inmunitario que causa inflamación en las articulaciones, especialmente alrededor de las manos y los pies. Puede ser debilitante y con frecuencia afecta a personas de entre 30 y 40 años. Los síntomas se presentan en oleadas, con tramos de relativa calma intercalados con brotes dolorosos. La terapéutica actual, principalmente los esteroides, puede tratar estos síntomas, pero no hay cura. Un nuevo estudio pueden cambiar uno de los hechos que más perturba a los que lo sufren: l a impredecibilidad de los dolores . De hecho gracias a este estudio se ha descubierto un tipo de célula que se acumula en la sangre, posiblemente provocando inflamación en las articulaciones. Si los investigadores pueden apuntar a esas células para el diagnóstico o la terapia, podrían predecir o incluso prevenir los brotes. Para estudiar este tipo de enfermedad, donde los síntomas varían drásticamente de una semana a otra, es fundamental estudiar los cambios del cuerpo durante un tiempo prolongado. Pero es difícil para los pacientes ir a una clínica para realizar pruebas frecuentes. Entonces los investigadores de la Universidad Rockefeller desarrollaron un sistema de recogida de sangre en el hogar. Los pacientes con artritis reumatoide se hicieron simples pinchazos en los dedos y enviaron su sangre a su laboratorio . Cada participante también mantuvo un registro de síntomas para identificar cuándo ocurrieron los brotes. Con estos registros, los investigadores analizaron las muestras de sangre, buscando cambios moleculares que preceden al inicio de los síntomas. Al analizar el ARN de las células en el torrente sanguíneo, el equipo de investigadores pudo identificar qué tipos de células estaban presentes durante los tiempos libres de síntomas y en las semanas anteriores a un brote. En las muestras recolectadas dos semanas antes de un brote, los investigadores vieron un aumento en las células inmunes llamadas células B. . Los nuevos hallazgos son "intrigantes", ya que pueden ayudar a los médicos y pacientes a manejar de manera más eficaz los flujos y reflujos de la enfermedad, confiesa Dirk Elewaut, un reumatólogo de la Universidad de Gante que no participó en el estudio.

Los investigadores encontraron firmas de ARN asociadas con glóbulos blancos inmaduros que alcanzaron su punto máximo en los días previos a la actividad de las células PRIME. Los glóbulos blancos son responsables de iniciar cascadas de actividad inmune (reclutar otras células inflamatorias para hacerlo) y los glóbulos blancos disfuncionales se han implicado en múltiples enfermedades autoinmunes. Tomados en conjunto, el hallazgo sugiere que las células PRIME podrían movilizarse por la actividad anormal del sistema inmune, dice Darnell. Saber con certeza cómo las células PRIME influyen en los brotes requerirá "un conjunto mucho más grande" de experimentos.



Pero en las muestras recolectadas una semana antes de un brote, su equipo notó algo extraño. Vieron un aumento en el ARN que no coincidía con la firma genética de ningún tipo conocido de sangre o células inmunes. "Eso nos hizo pensar que estaba sucediendo algo sospechoso", dice la coautora del estudio Dana Orange, reumatóloga de Rockefeller. En cambio, la firma de ARN se parecía a la de las células óseas, cartilaginosas o musculares, células que normalmente no se encuentran en la sangre



En los pacientes, las células PRIME se acumulan en el torrente sanguíneo una semana antes del brote pero desaparecen durante el brote. Esta observación, combinada con el trabajo previo de otro laboratorio en ratones, sugiere un posible papel para las células PRIME en los brotes de artritis reumatoide, explica Darnell, reumatólogo del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas que no participó en el estudio, dice que podría ayudar a los investigadores a monitorear la actividad de la enfermedad en pacientes con otras afecciones autoinmunes que aumentan y disminuyen, incluido el lupus y la espondilitis anquilosante.