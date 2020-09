Síntomas, protocolos o aislamiento, qué deben saber los padres antes de llevar a sus hijos al colegio

Pese a todo el miedo de los padres ante lo que cada vez se parece más a una segunda ola es evidente en la vuelta al colegio aunque legalmente, la fiscalía ya ha dejado claro que se tomarían medidas en el caso de que los padres decidieran por su cuenta no llevar a los niños al colegio, algo que el primer día de la vuelta en cinco comunidades no se percibe en el ambiente. Pese al cierre de algunos colegios por positivo, los padres consideran que los pequeños deben empezar a socializar y adaptarse a la nueva normalidad. Las aulas burbuja son una realidad pero estas son las preguntas y respuestas que deben conocer los padres para tener más seguridad a la hora de colocar la mochila a los pequeños y enfrentarse a positivos o cuarentenas. El ministerio ha aportado las claves al respecto .

¿Cuándo debo dejar a mi hijo en casa y no llevarlo a clase?

¿Debo dejar al niño en casa si tiene un catarro?

El presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, José Ignacio Peréz Candás, cree los niños con catarro deberían quedarse en casa, como una cuestión de "responsabilidad individual. Cuando se toma la temperatura hay que decidir si acude al centro o no". El pediatra descarta la realización de pruebas PCR de manera masiva a aquellos niños que tengan catarro ya que "son muy comunes y si no se acompaña de fiebre no debería preocuparnos". Eso sí, Pérez Candás no es partidario de llevarlos a clase y por ello lanza un recomendación. "Deberían quedar en el domicilio para observarlos".