Primer caso en España de un enfermo de coronavirus en Ibiza que ha vuelto a dar positivo tras dar dos negativos

La pregunta es por qué gente que da negativo da positivo después. Un informe de Corea del Sur parece dar un poco de luz en este tema. Aunque sigue sin saberse si los pacientes de coronavirus generan suficientes anticuerpos como para quedar protegidos, este estudio asegura que los casos que están viendo de reinfección se deben en realidad a falsos positivos de los tests de diagnóstico. Esto es porque las PCR no distinguen si el virus está activo o lo que ha identificado son solo fragmentos de un virus ya muerto. Es una de las posibles razones aunque en este caso el paciente sufre síntomas leves.

La virología dice que un mismo virus no infecta dos veces

Hasta un 10 % de los pacientes que salen de los centros de salud en Wuhan tras haber dado negativo a las pruebas de Covid-19 parecen luego haber sido infectados de nuevo, publicaba el South China Morning Post . No es la primera vez que existen casos de reinfección para este virus. Pero para los científicos, la hipótesis de un virus capaz de infectar dos veces es muy poco probable .

Saber más sobre la respuesta inmune también puede ayudar en caso de que la doble contaminación se produzca a causa de una mutación del virus. “Si el agente patógeno cambia de tal manera que el organismo no lo reconoce de nuevo, puede contaminar un individuo que ya ha estado expuesto a este coronavirus”, apuntan los expertos. Es lo que ocurre con la gripe: “Las personas no pueden contagiarse dos veces de la misma cepa pero son susceptibles de volver a enfermarse al año siguiente, una vez que el virus haya mutado ligeramente”, resume el investigador británico. Los coronavirus son conocidos por su tendencia a mutar, incluso si por ahora el que se tomó el mundo por asalto aún no ha tenido modificaciones.