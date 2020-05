Un estudio desvela que cuatro de cada diez personas son inmunes al coronavirus sin haberlo pasado

Comprender la inmunidad adaptativa al SARS-CoV-2 es importante para el desarrollo de la vacuna, interpretar la patogénesis de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y calibrar las medidas de control de la pandemia. Y por ello el informe 'Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals', da un poco de esperanza al desvelar que un 38% de las personas sobre las que se realizó el estudio, todas ellas sanas, tenían inmunidad celular, de forma que sus cuerpos, pese a no haber tenido contacto alguno con el SARS-CoV-2, contenían una defensa celular importante.