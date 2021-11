El Servicio Navarro de Salud ha detectado ocho casos de infección de covid-19 entre el personal del centro habilitado en las antiguas dependencias de Forem, que es en este momento el principal punto de vacunación y realización de pruebas PCR en la Comunidad foral. La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, está estudiando la posibilidad de solicitar el certificado Covid ante el aumento de casos y una situación que, ha dicho, "no es favorable"

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, ha manifestado que se está estudiando en la Comunidad foral la posibilidad de solicitar el certificado Covid ante el aumento de casos y una situación que, ha dicho, "no es favorable". Nuin ha indicado que la situación actualmente es de "un aumento en la incidencia acumulada, tanto a los 14 días como a los 7 días" y "seguimos en tendencia creciente".

Sobre la ocupación hospitalaria, ha señalado que va creciendo también "progresivamente" y de "manera mucho más lenta". "Es una situación que estamos vigilando mucho y que no es favorable"", ha afirmado.

Nuin ha hecho un llamamiento a las medidas individuales de prevención, así como a la vacunación a las personas que todavía no lo han hecho. Así ha incidido en el uso de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se puede mantener la distancia y estar más en ámbitos ventilados. "Si la tendencia sigue en esta línea habrá que ir pensando en otro tipo de medidas que ayuden a frenar la situación", ha señalado.