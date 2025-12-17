Antoni Mateu 17 DIC 2025 - 06:30h.

La llegada del invierno y de las bajas temperaturas implica una nueva temporada de resfriados

Por qué la gripe arrasa este año: "Aún no hemos tocado techo y la Navidad puede agravar la curva"

Tos constante, mocos, decenas de pañuelos al día… Son estampas típicas que nos dejan los catarros, resfriados y gripes típicas de las épocas invernales —más allá de los repuntes de gripe en España debido a la nueva variante que nos ha alcanzado—. También lo son las compras de medicamentos en las farmacias, así como también, los anuncios de productos que acaban con la tos y los mocos.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, están presentes los ‘remedios de la abuela’, esos que ponemos en marcha en casa: desde las infusiones de jengibre hasta las cebollas cortadas, pasando por taparnos con hasta la última manta que tenemos en el armario o los "vahos".

Aunque las intencionalidades van en la dirección de hacernos sentir físicamente bien, hay un remedio que está por encima de todos, y que es tan sencillo de ‘fabricar’, que sólo necesita dos ingredientes —y que está avalado por la ciencia—.

Este es el remedio casero más infalible para la descongestión

La doctora Morales-Bibiloni, quién es residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Girona explica en Informativos Telecinco cuál es el remedio casero --para los mocos-- que mejor funciona. “La miel es el mejor aliado que podemos tener. Junto con hábitos saludables y preventivos, es una sustancia que ayuda a eliminar la mucosidad”.

Agrega la doctora que “se trata de un alivio muy sencillo que podemos preparar en casa, ya sea infusionada con agua o leche calientes. Es el remedio casero por excelencia para combatir los mocos ya que está avalado por la comunidad científica, y en numerosos estudios”.

Ahora bien, también remarca de la importancia en la que se ha de aplicar: “si tenemos un virus o una bacteria, estos agentes se tratan con los compuestos que nos habrán tenido que recetar en consulta de Atención Primaria. La miel no los elimina, sino que es una ayuda en el caso de que tengamos muchos mocos, ya que nos ayuda a descongestionar”.

Hay otro remedio casero que también funciona para frenar la tos

La tos suele ir intrínsecamente asociada a los resfriados y a las congestiones. Si la miel elimina la mucosidad, la tosidura tiene también otro remedio casero que también podemos aplicar junto con el primero.

Una de las prácticas más populares y que tenemos en el imaginario social para frenar la tos es la de cortar una cebolla y dejarla en la mesita de noche. En esa línea, la doctora Morales-Bibiloni explica que “funciona, pero se ha de hacer de una manera concreta”.

“Los ácidos de la cebolla se desprenden durante toda la noche. Respirarlos ayuda a aliviar las vías respiratorias, pero es realmente efectivo cuando cortamos la cebolla en horizontal: se han de ver los aros de forma circular cuando esté cortada, ya que así la dispersión de los ácidos es mucho más eficiente y se facilita su alcance”.

De cara este, la doctora también remarca que “no elimina virus o bacterias y sólo ayuda a aliviar la tos. En el caso de que tengamos patologías diagnosticadas debemos seguir el tratamiento que se nos prescribe desde la consulta”, concluye.