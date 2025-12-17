Santos Cerdán comparece en el Senado, en directo: es la segunda vez que acude a la comisión del caso Koldo
El ex secretario general del PSOE comparece en la comisión del caso Koldo a petición del PP
Es previsible que, tras pasar cinco meses en la cárcel, se acoja a su derechos a no declarar
La imagen del día está en el Senado este miércoles. El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a comparecer en la comisión del caso Koldo, a petición del PP. Será su primera comparecencia pública tras su salida de la cárcel. Cerdán, podría acogerse a su derecho a no declarar. Hace unos días dijo que "dará la cara cuando toque".
Es la segunda vez que el ex número tres del PSOE comparezca en la comisión del caso Koldo en el Senado. El PP quiere preguntarle porque lo consideran la pieza clave de una cúpula política que encubría las adjudicaciones irregulares.
Hace un año en esa misma comisión, antes de pasar cinco meses en prisión preventiva, dijo que no sabía nada de la trama de las mascarillas.
Santos Cerdán tiene el mérito de ser el primer alto cargo del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado encarcelado. Su segunda comparecencia será la número 98 en esta comisión de investigación parlamentaria.
Santos Cerdán llega al Senado
El ex secretario de organización del PSOE ya ha llegado al Senado, entre una nube de periodistas que le esperaba en la puerta. No ha hablado.
Santos Cerdán, segunda vez en la comisión del caso Koldo
Este miércoles es la segunda vez que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece en la comisión del caso Koldo en el Senado. La primera vez, antes de pasar cinco meses en prisión, dijo que no sabía nada de la trama de las mascarillas.
El PP lo considera responsable de encubrir las adjudicaciones irregulares en el caso Koldo, que implica también a su predecesor en el PSOE, José Luis Ábalos.