Santos Cerdán llega al Senado

Esperanza Buitrago 17 DIC 2025 - 08:14h.

El ex secretario general del PSOE comparece en la comisión del caso Koldo a petición del PP

Es previsible que, tras pasar cinco meses en la cárcel, se acoja a su derechos a no declarar

La imagen del día está en el Senado este miércoles. El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a comparecer en la comisión del caso Koldo, a petición del PP. Será su primera comparecencia pública tras su salida de la cárcel. Cerdán, podría acogerse a su derecho a no declarar. Hace unos días dijo que "dará la cara cuando toque".

Es la segunda vez que el ex número tres del PSOE comparezca en la comisión del caso Koldo en el Senado. El PP quiere preguntarle porque lo consideran la pieza clave de una cúpula política que encubría las adjudicaciones irregulares.

Hace un año en esa misma comisión, antes de pasar cinco meses en prisión preventiva, dijo que no sabía nada de la trama de las mascarillas.

Santos Cerdán tiene el mérito de ser el primer alto cargo del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado encarcelado. Su segunda comparecencia será la número 98 en esta comisión de investigación parlamentaria.