Vivir con progeria: así es el día a día de Alexandra, un caso único en España

La progeria o Síndrome de Hutchinson-Gilford es un trastorno genético progresivo extremadamente raro que acelera el envejecimiento de los niños y que comienza en los primeros dos años de vida. Aunque un niño con progeria puede parecer normal al nacer, los primeros síntomas no tardan en aparecer: crecimiento lento, pérdida de cabello... La esperanza de vida de estos niños es de alrededor de 14 años y a lo duro de esta enfermedad se le une la falta de investigación al respecto. Así lo recalcan Esther y Cédric, padres de Alexandra, una niña de 4 años que padece envejecimiento prematu ro: "En nuestro país se sabe muy poquito acerca de esta enfermedad, igual que pasa con casi todas las enfermedades poco comunes; y es que la inversión pública en investigación es nula; el poco apoyo viene de donativos particulares".

Progeria, una enfermedad que no tiene cura

Tal y como recuerda Mayo Clinic , la progeria es una enfermedad para la que no se conoce cura , al menos por ahora: los problemas cardíacos o los accidentes cerebrovasculares son las causas finales de muerte en la mayoría de los niños que padecen esta dolencia. Aunque en algunos casos se puede llegar a los 20 años, normalmente la esperanza de vida es inferior.

Tal y como nos explica Esther, “fundar la asociación fue una necesidad , porque en ese momento nos encontramos con que no había ninguna asociación ni fundación específica sobre progeria en España y no queríamos que otros padres se encontraran con la misma situación”.

El primer problema: la lentitud del diagnóstico

"Cuando nos dirigimos a este hospital, para nuestra sorpresa, nos dijeron que hasta al cabo de un año o año y medio no tendríamos el resulta del test , así que (ya sabes como somos los papás...) empezamos a buscar por Internet hasta que un día encontré una foto de una niña exactamente igual que Alexandra. Mi marido encontró a un bioquímico de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, con el que contactamos, y en seguida nos dijo que le enviáramos tres muestras de sangre de cada uno de nosotros: en tres días nos confirmó que el diagnóstico de Alexandra era Síndrome de Hutchinson-Gilford, más conocido como progeria".

La vida de Alexandra: “No pensamos en el futuro"

Afortunadamente, "hoy nuestro el día a día de Alexandra es el de una niña totalmente normal de cuatro años , puesto que la enfermedad, a nivel físico, aún no se ha manifestado con todos los síntomas que va a tener".

Así, Esther nos cuenta que, “como la enfermedad no les afecta a nivel de desarrollo intelectual, ella acude al colegio y sigue sus clases como cualquier otra niña de su edad: le encanta el colegio, tiene mucha curiosidad por aprender y, a pesar de su enfermedad, tiene mucha energía, es muy viva, le encanta bailar, le gusta cantar, le encanta la música, se pone a bailar e cualquier sitio... Es muy cariñosa y estos niños, en general, y aunque no está demostrado científicamente, son muy listos. Así que tenemos con ella conversaciones muy sorprendentes ".

Aunque vendrán momentos duros, la familia de Alexandra se centra en el presente: “Intentamos atesorar momentos vividos con ella, en no pensar en lo que vendrá. Sabemos que habrá complicaciones, que estos niños suelen acabar en silla de ruedas, que la esperanza de vida es de 14 años, que no hay cura a la enfermedad, que la causa más posible de su muerte es un ictus o un ataque al corazón... pero procuramos no pensar en ello. Pensamos en ella, en cómo está ahora, en que es una niña feliz, contenta, que puede hacer todas la cosas que hacen las niñas de su edad. Cuando tengan que venir las dificultades, pues ya las afrontaremos".