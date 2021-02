Qué es la anorgasmia y cuáles son sus síntomas

De otro lado, es importante tener en cuenta que "la mayoría de las mujeres necesitan un cierto grado de estimulación del clítoris directa o indirecta y no alcanzan el clímax solo con la penetración". Por tanto, muchas veces el problema tiene que ver no con quien experimenta la ausencia de orgasmo, sino con una pareja sexual inadecuada , la ausencia de confianza suficiente en la otra persona, ausencia de interés en el placer del otro...

En este sentido, tal y como resalta la clínica, es posible que esta situación no suponga realmente un problema para quien la experimenta: todo depende de si la persona se encuentra o no satisfecha con su vida sexual. Si no es así y desea generar un cambio, siempre pueden buscarse vías para mejorar su vida sexual.