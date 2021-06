¿Qué es un edema pulmonar?: los síntomas y las causas que lo provocan

El edema pulmonar se divide en dos categorías diferentes. Si el edema pulmonar es consecuencia de un problema cardíaco, se denomina "edema pulmonar cardiogénico". Por el contrario, si el edema pulmonar no está relacionado con el corazón, se denomina "edema pulmonar no cardiogénico". "En ocasiones, el edema pulmonar puede deberse a un problema cardíaco y a un problema no cardíaco", comenta la revista científica.