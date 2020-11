De dónde serán las vacunas

No hay aún resultados de ensayos publicados en revistas científicas, pero algunas de estas empresas han difundido comunicados en los que destacan el nivel de eficacia de sus proyectos.

¿Habrá vacunas suficientes?

Para planificar a tiempo la compra y distribución de vacunas en la UE, la Comisión Europea puso en marcha un sistema de adquisición anticipada cuando aún no se podía saber cuáles tendrían éxito, con el fin de asegurarse determinadas dosis de distintos laboratorios de Europa y EEUU.

Pese a lo avanzado de sus proyectos, Rusia y China no participan de momento en este sistema de compra ni han presentado documentación sobre sus vacunas a la Agencia Europea del Medicamento (EMA). El portavoz comunitario en asuntos de salud, Stefan de Keersmaecker, no ha desvelado con quién negocia la Comisión, pero Bruselas espera contar pronto con acuerdos suficientes como para poder vacunar a unas 900 millones de personas, más del doble de los 447 millones de habitantes de la UE.

¿Llegará a todo el mundo?

Un total de 186 países se han unido a COVAX, que ha recaudado ya 2.500 millones de dólares y para la que 94 Estados financian la investigación de vacunas. Pfizer-BioNtech no figura en la lista de laboratorios que colaboran con la iniciativa, pero Moderna sí, a cambio de facilidades para su distribución en naciones pobres.

¿Cuándo empezará la vacunación?

¿Quiénes serán los primeros en vacunarse?

¿Cuánto costarán?

¿Serán eficaces?

¿Será obligatorio vacunarse?

Cuando las vacunas protejan a un porcentaje de la población entre el 66 y el 75 % se habrá logrado la inmunidad de rebaño, según Sanidad, pero el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que un 43,8 % de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente, frente al 40,2 % que sí lo haría. Y ese rechazo había aumentado 3,5 puntos en un mes. Por tanto, ¿se ha planteado el Gobierno recurrir a una vacunación obligatoria? "Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta", contestaba Illa hace unos días, convencido de que "la ciudadanía va a reaccionar bien".