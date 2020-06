Rafael Tejido, el cerebro que vio venir el virus antes que Sanidad y ya piensa en el rebrote de diciembre o enero

Rafael Tejido reaccionó al coronavirus antes que Simón, Irene Montero o Pedro Sánchez. También que toda la oposición. Mejor que Sanidad. Estuve alerta desde el primer momento y al ver lo que ocurría en Italia logró que a su gente no le faltara material. Sabía que iba a ser codiciado. El director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, Rafael Tejido cree que "nadie sabe" cómo evolucionará la COVID-19 en los próximos meses, pero sí es rotundo en que hay que buscar "una política completamente distinta" para la provisión de equipos de protección individual (EPI) y trabajar para que nunca más un enfermo esté aislado. En una entrevista con Efe, Rafael Tejido repasa la lucha contra la COVID-19 de los 5.700 trabajadores del primer hospital de Cantabria, que tuvo que destinar once plantas solo a pacientes con coronavirus, llegó a tener 56 UCI ocupadas -con 14 más preparadas- y triplicó la llegada de enfermos a Urgencias, todos ellos con el virus.



Tejido ve con "orgullo" la respuesta de los profesionales de Valdecilla porque el hospital se preparó a finales de enero, acopió epis, creó circuitos de asistencia solo para pacientes con coronavirus y cerró todas las consultas y los servicios que pudo. La COVID-19 infectó a solo un 2 por ciento de su personal (100 trabajadores), no generó ningún contagio de enfermo a enfermo ni colapsó las urgencias, ni los cuidados intensivos ni las plantas de hospitalización. Ser médico internista quizá fue "un plus" para la gestión que Rafael Tejido ha tenido que asumir ante esta crisis que le llevó a crear en enero, antes de que el virus se detectara en Europa, una comisión con veinte especialistas de todas las áreas y liderada por los responsables de neumología, infecciosas y medicina interna. Ojalá la previsión hubiera sido generalizada en esas fechas donde aún se hablaba de gripe.