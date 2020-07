Lleida se prepara para el colapso: el hospital de Arnau ultima una tercera planta para pacientes con coronavirus

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida abrirá entre hoy y mañana una tercera planta para pacientes con COVID-19 una vez ya ha llenado las dos primeras y ante el aumento de casos registrado en las últimas horas, según ha explicado el responsable del coronavirus del centro, José Luis Morales . En declaraciones a TV3, Morales ha reconocido que "los casos van aumentando progresivamente y la capacidad de COVID está agotada, por lo que hoy o mañana abriremos la tercera planta", aunque ha reconocido que no tienen personal suficiente para atenderla. "Calculábamos tener que abrirla el lunes o el martes, pero lo adelantaremos porque, aunque hoy daremos algunas altas, no nos puede coger desprevenidos el aumento de casos", ha dicho Morales, que espera que el lunes regresen algunos colegas que están estos días de vacaciones, lo que ayudará a redistribuir a los especialistas "para minimizar" la falta de personal porque "tenemos que luchar con lo que tenemos".

El hospital también ha ampliado su área de críticos y están derivando a otros hospitales a pacientes que no tienen coronavirus. "Intentaremos no trasladar a pacientes con COVID para no poner en problemas epidemiológicos a otras ciudades", ha señalado Morales en alusión a llevar a pacientes a otros hospitales fuera de la comarca del Segrià.