La rotura de dientes se multiplica: el otro efecto colateral del coronavirus

Respecto al nivel de consultas odontológicas, la doctora afirma que "el ritmo es parecido al previo a la pandemia, pero alto, en cualquier caso". Sin embargo, manifiesta que la sociedad en general -y gracias en cierto modo a la alarma sanitaria actual- ha percibido el mensaje de que no hay que escatimar en salud: "Lo que no hemos observado, al manos hasta ahora, es un descenso en el ritmo de la atención odontológica, como sí ocurrió en la crisis de 2008. No podemos asegurar que esta circunstancia sea una cuestión de tiempo, o si la población ha percibido la importancia de no tratar de evitar gastar dinero en temas de salud", explica Matesanz.