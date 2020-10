Salvador Illa critica los datos de Madrid por la bajada de pruebas PCR en más de un 40%

"No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles"

"No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches . Solo vamos a hablar de sanidad. Hay un problema de salud pública que hay que abordar con criterios de salud pública", ha señalado Illa, refiriéndose a Madrid.

Illa también ha mandado un mensaje a todos los ciudadanos en vista del gran avance del COVID-19: "A lo largo de todo este mes de octubre, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia alta. Estamos viendo cómo están subiendo los casos en toda Europa, con notificaciones claramente superiores a las de nuestro país. No podemos permitirnos bajar la guardia . Hay que mantener todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad", ha sostenido.

Caída de las PCR

Simón ha señalado que el Ministerio "todavía no tiene información detallada del total de pruebas de este tipo que se están realizando". "Por tanto, el impacto en los números de la Comunidad de Madrid no es muy grande. Pero no tenemos todavía certeza. El impacto en el total de casos notificados no debería ser muy alto", ha agregado.