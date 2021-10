Nuestro cuerpo los descompone en glucosa, y al hacerlo nos aporta energía, por eso no todas las personas requieren de la misma cantidad de carbohidratos. Si haces mucho deporte necesitarás darle a tu cuerpo un mayor aporte que si llevas una rutina sedentaria, por ejemplo. También depende de otros factores como la edad, sexo, el estado de salud y si estás tratando de bajar o subir de peso.

Las mejores fuentes de carbohidratos son las legumbres, los cereales, los vegetales y los granos enteros. Pero, como decimos, si el objetivo es bajar o mantener el peso no todos los alimentos son igual de recomendables. Elige los siguientes cereales bajos en carbohidratos:

La quinoa posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas para la vida, además de no contener gluten, según apuntan desde la FAO. Y eso no es todo: contiene un índice glucémico muy bajo, por lo que no tendrás que deshacerte de ella si estás a dieta.