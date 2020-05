Shi Zhengli, la mujer batman china cuyo laboratorio puede ser el centro del mal y la salvación del coronavirus

Shi Zhengli puede tener más claves que nadie del coronavirus , Es la mujer Batman en China. Cuando los trabajadores de la salud alarmados enviaron muestras de lo que parecía ser un nuevo virus a la "mujer murciélago" para hacer pruebas urgentes a finales del año pasado , la reconocida viróloga admitió que era escéptica. No se creía lo que le decían. Lo desvela New York Post.

No todos los científicos fueron tratados de igual forma. Algunos de ellos alertaron de los peligros y fueron cuanto menos ignorados y amenazados. Algunos recuerdan aún al médico mártir, Li Wenliang. Pero cuando las pruebas llegaron a Shi las autoridades chinas ya eran conscientes de que el problema que tenían entre manos era mundial. Ahora diferentes informes señalan que China calló para acaparar material sanitario ante lo que se avecinaba.

Durante años, los murciélagos que Shi había estudiado en su trabajo de campo fueron capturados de cuevas en las regiones subtropicales de China en el sur, no en las partes más frías del país, según confesó ella misma a Scientific American en una entrevista publicada en marzo.

En 2013, cuando recolectó una muestra de heces de murciélago de una cueva en la provincia de Yunnan encontró que contenía un virus que era 96.2 por ciento idéntico al SARS CoV-2 . Era el virus que causó COVID-19. El equipo de Shi trabajó para alterar partes del coronavirus para analizar si podían transmitirse de una especie a otra. Dos años después, en 2015 , en una investigación realizada en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, el laboratorio de Shi llegó a la conclusión de que el virus similar al SARS podía saltar de murciélagos a humanos y que no había un tratamiento conocido.

Un informe demoledor

El dossier de 15 páginas preparado por la alianza "Five Eyes" , una coalición de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, también sugiere que el coronavirus podría haber escapado del laboratorio de Shi. El informe de inteligencia, que se filtró recientemente al Australian Daily Telegraph , cree que la falta de protocolos de seguridad en el laboratorio de Wuhan podría haber causado que el virus escapara al mundo exterior.

"Prometo con mi vida que el virus no tiene nada que ver con el laboratorio", dijo Shi en un comunicado el 2 de febrero. Y la OMS cree su versión al decir que el virus no fue creado en un laboratorio sino que proviene de los animales. Pero la realidad es que la mujer batman trabaja con animales, y nadie la acusa de crear el virus a conciencia. Ella misma un mes después admitía que no podía dormir. "¿Podrían haber venido de nuestro laboratorio?" desvelaba en su entrevista con Scientific American, refiriéndose al coronavirus.