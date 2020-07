El riesgo de jugar en las comunidades de vecinos: siete de los nueve afectados en el brote del edificio de Lleida son niños

Es uno de hechos que más preocupa en el brote de Lleida . Siete de los nueve contagiados en uno de los edificios confinados son niños por lo que no pueden ser aislados y en el camino están empezando a contagiar a sus propios padres, que creen que se han podido contagiar jugando con otros niños. Olga es la madre de la primera niña que dio positivo.

Todo comenzó con un dolor en la ingle y unas décimas de fiebre. Lo primero que pensó ella es que se trataba de apendictis pero no, era coronavirus. Ella también ha dado positivo y lo darán más padres porque los niños no pueden permanecer aislados en las casas. Entre los contagiados hay varios niños que jugaban juntos y ahí es donde parece estar la clave de los contagios, aunque aún no se sabe cuál es el foco del mismo.