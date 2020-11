Un buen número de profesionales de nuestro país están teniendo su primera experiencia de teletrabajo durante la pandemia. Una forma de trabajar a distancia que si bien puede presentar numerosas ventajas también implica tener que afrontar no pocos desafíos, tanto laborales como relacionados con el bienestar físico y mental.

La reducción de actividad física que supone no tener que desplazarse al lugar de trabajo, realizar menos visitas a clientes o proveedores; o no tener que moverse por la oficina, unido a unas condiciones ergonómicas inadecuadas en muchos casos, también supone riesgos para la salud.

La doctora María Sánchez, e-health medical manager de Cigna España , explica que “el incremento de los niveles de estrés y del sedentarismo podrían afectar seriamente a nuestra calidad de vida. Por ello, es clave estar más atentos que nunca a las señales de nuestro cuerpo y apostar por la prevención. Si no, estos problemas podrían dar lugar a patologías más graves: depresión, ansiedad, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cánceres, trastornos del aparato locomotor, etcétera”.

Los problemas

Para prevenir estos problemas, el departamento médico de Cigna ha identificado algunas señales que permiten detectar si el teletrabajo está comenzando a afectar al bienestar físico y mental: Dificultad para desconectar. El mayor uso de las nuevas tecnologías y tener la oficina en casa hace más complicado desconectar del trabajo fuera del horario laboral. Si no se consigue descansar lo suficiente y evadirse de las cuestiones relacionadas con la empresa, podría llegar a experimentarse lo que se conoce como burn out o desgaste profesional, especialmente nocivo para la salud mental.

Aumento de la jornada laboral. Es fundamental encontrar la forma de organizar y autogestionar de forma eficiente y productiva. Si no, se corre el riesgo de caer en una sobrecarga de trabajo y en un aumento involuntario de la jornada laboral; y, como consecuencia, en la sensación de sentirse desbordado y frustrado.

Rapidez mental y concentración . Un cúmulo de pensamientos negativos y situaciones estresantes no es positivo para la mente. Cuando se sufre estrés, no se es capaz de tomar el control ni poner orden en los pensamientos. Cuerpo y cerebro van de la mano, por lo que tener un nivel inadecuado de movilidad provoca un peor riego sanguíneo que perjudica la actividad cerebral; esto se traduce en un menor rendimiento intelectual, especialmente en la memoria y la atención.

Descanso nocturno. Los estados de tensión provocan que no se duerma lo suficiente. Y si no se realiza ejercicio o esfuerzo físico, no se produce gasto energético que transmita al organismo la necesidad de descanso; tampoco se llevará a cabo la segregación adecuada de endorfinas, hormonas que inciden directamente en la relajación y en la sincronización del ciclo de sueño-vigilia.