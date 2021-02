Los supercontagiadores son uno de los grandes motores de la pandemia

Para Martinón es importante que no olvidemos que el supercontagio sigue existiendo : "Nosotros ya hablábamos de él hace meses, cuando aún casi no se hablaba del tema del supercontagio, pero a lo largo de estos meses es algo que ha aparecido en la literatura científica ya reforzado muchas veces."

Sobre este mecanismo, ha advertido de la gran importancia que tiene en el desarrollo de la pandemia: "Ese mecanismo sigue funcionando, y es uno de los grandes motores de la pandemia", y ha aclarado que el aumento de contagios no solo se debe a la aparición de nuevas variantes: "No debemos pensar que todo se atribuye única y exclusivamente a la aparición de unas cepas u otras si no que hay unos mecanismos de trasmisión que juegan un papel importante en este motor de la pandemia."