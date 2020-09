La tasa de mortalidad por covid19 puede llegar a ser peor que la de la gripe española de hace 100 años

"Esto es comparable, si no mayor, que el de la pandemia de influenza de 1918", escribió el equipo dirigido por Yu Hongjie, epidemiólogo de la Universidad Fudan en Shanghai, en un artículo no revisado por pares publicado en medRxiv.org Martes. Las estimaciones de la tasa de mortalidad por gripe española oscilan entre el 1,61% y el 1,98% .

Si bien dos estudios previos en Beijing y Hong Kong han estimado tasas de muerte mucho más bajas para covid19, en 1,2% y 1,4%, el equipo de investigación dijo que no tomaron en cuenta que las pruebas de RT-PCR utilizadas en la etapa inicial del brote no fueron tan precisas. Las pruebas tenían una tasa de precisión del 30 al 40 por ciento en ese momento. Las personas con síntomas leves que no fueron al hospital tampoco se incluyeron en el modelo de esos estudios, según el documento.