Caja torácica

Pie

Los pies son un área sensible para muchas personas debido al grosor variable de la piel. Esto significa que el artista puede tener que pasar sobre áreas específicas más de una vez para que la tinta se impregne.

Esternón

Codos

Los tatuajes de codo pueden picar, específicamente en las partes blandas a ambos lados de los codos. Esta no solo es un área dolorosa para tatuar debido a los diferentes grosores de la piel, sino que también es difícil de soportar durante el proceso de curación , ya que es una de las áreas que más nos movemos.

Cabeza

Muslo interno

El interior del muslo es una zona muy sensible con muchos nervios. No suele estar expuesto a las condiciones climáticas, sigue siendo bastante delicado y no es resistente, por lo que tatuarse esta zona puede resultar incómodo.