Los profesionales taurinos piden que no se les discrimine "por motivos ideológicos" para recibir ayudas

Entre los más afectados también los ganaderos. El único lugar donde van a recibir ayudas es en la Comunidad de Madrid hasta 100.000 euros por ganadería. Sin duda este no será un año de luces para todo el mundo del toro.

Antitaurinos creen que "es el momento de quitar las ayudas a la tauromaquia"

Este acto se desarrolla desde hace años en Logroño con motivo de la feria taurina de San Mateo, que en condiciones normales comenzaría dentro de una semana, pero que no se va a celebrar; aún así han decidido continuar con su protesta antitaurina y hacerla una semana antes de "las no fiestas", ha detallado.

"Este año por suerte no va a morir ningún toro", ha afirmado, "pero sí asistimos a un momento en el que el sector taurino pide ayudas para que no se acabe y hay incluso ayuntamientos que ya las han aprobado aunque no haya festejos", ha afirmado.