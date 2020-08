Los técnicos de espectáculos de Euskadi denuncian la situación de desamparo del gremio

Iriarte llama al Gobierno Vasco a "no generar más confusión" en la pandemia

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha opinado este sábado que "declarar la emergencia sanitaria no sirve de mucho si no se toman medidas concretas" y ha llamado al Gobierno Vasco a "no generar más confusión y abordar el problema de forma integral y compartida".