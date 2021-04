Tres meses después de iniciada la vacunación contra el coronavirus parece que el proceso comienza a tomar, por fin, velocidad de crucero, alcanzando jornadas récords de personas vacunadas estos últimos días. Además, la llegada de grandes remesas de las distintas vacunas en los próximos días, como las 1,3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer que se esperan hoy mismo, también apunta a una aceleración en la inmunización.



Estamos en las últimas semanas de vacunación del grupo de mayores de 80 años, por lo que el siguiente grupo de población por edad (las mayores de 70 años) comenzará a recibir la vacuna este mismo mes de abril Además, las distintas Comunidades Autónomas están utilizando las dosis de la vacuna de AstraZeneca (un compuesto que se ha decidido no inocular a los mayores de 65 años) para vacunar a los trabajadores esenciales (sanitarios, profesores, policías, etc.) y otros grupos vulnerables (pacientes con enfermedades crónicas, etc.)



Así, tanto si te encuentras en uno de los grupos de edad que ya están recibiendo la vacuna o si eres uno de los trabajadores esenciales que, en tu Comunidad Autónoma, están siendo también vacunados, puedes llamar a los distintos teléfonos habilitados por las diferentes consejerías de sanidad para pedir cita previa, si es que no has recibido una llamada ya. Las distintas Comunidades Autónomas han habilitado teléfonos y/o páginas web para pedir cita previa para la vacunación contra el covid19 o para ofrecer información sobre el proceso de vacunación.