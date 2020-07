La tercera ola del coronavirus en Hong Kong vuelve a golpear a los mayores con fuerza

La tercera ola de COVID-19 en Hong Kong está golpeando con fuerza a las personas de la tercera edad , con la muerte de un paciente de 71 años que dio positivo y la aparición de un nuevo brote en una segunda residencia para ancianos. Mientras la ciudad confirmó otras 5 8 casos de coronavirus , la de este viernes ha sido la cuarta muerte de este tipo en una semana. Las autoridades sanitarias aconsejaron a los ciudadanos mayores en particular que evitaran salir y que los familiares se queden en casa tanto como sea posible, advirtiendo de que es más que probable que haya más brotes en los próximos días.

1.713 muertos por coronavirus en total

Las autoridades investigan por qué no le hicieron una prueba de COVID-19 después de visitar a un médico de familia cuando desarrolló síntomas de las vías respiratorias superiores hace cinco días. El coronavirus se cobró la vida de otros tres pacientes de edad avanzada en la última semana, incluidos dos, de 90 y 95 años, que eran residentes de un ataque por coronavirus Centro de atención para ancianos Kong Tai Limited en Tsz Wan Shan. El otro era un hombre de 89 años.

Rebrote en la residencia de ancianos Harmony Villa

Leung no se opone a la cuarentena in situ para los residentes de hogares de cuidado, ya que moverlos podría aumentar los riesgos de infección cruzada. "Los ancianos pueden tener dificultades para vivir en un entorno desconocido y atendidos por extraños, pero es importante que los hogares de cuidado hayan contenido la transmisión antes de permitir la cuarentena in situ".