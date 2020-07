Los tres tipos de test para detectar el coronavirus: las PCR, los serológicos y los rápidos

PCR, frotis nasofaríngeo: los resultados no son inmediatos

Este test no es inmediato , sino que se analiza en el laboratorio y los resultados pueden ser positivos, que el virus está presente en la muestra y que la persona está infectada, o negativos, que el virus no está presente y la persona no está infectada, aunque puede haberlo estado anteriormente, por lo que puede ser necesario realizar una segunda prueba.

Test serológico, análisis de sangre: las inmunoglobulinas en caso positivo

El tipo IgM negativo indica que no hay contacto con el virus actualmente (puede haber habido contacto anteriormente). El IgM positivo indica la infección en fase aguda. El IgG negativo señala que no ha habido contacto con el virus o bien el contacto es reciente y aún no hay respuesta secundaria y el IgG positivo, que la infección en el pasado (no aguda); la persona estaría inmunizada.