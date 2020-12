Qué es la diabetes

Tal y como recuerda la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk , la diabetes puede tener su origen en un fallo de la producción de insulina , o bien en su acción. También pueden existir estos dos factores al mismo tiempo. El resultado es el mismo: la hiperglucemia o exceso de azúcar en sangre. Así, si la diabetes no se controla adecuadamente, es posible que este exceso de glucosa en sangre provoque alteraciones en la función de diversos órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos.

Tipos de diabetes

Factor genético. La predisposición a sufrir diabetes tipo 1 se hereda (aunque no se hereda la enfermedad en sí, de forma que puede desarrollarse o no). Solo el 13 por ciento de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o hermano con esta enfermedad. Se sabe que la causa no es totalmente debida a la herencia, aunque si influye contar con antecedentes familiares.